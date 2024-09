Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Benefizkonzert des Landespolizeiorchester NRW ein voller Erfolg

Lippstadt (ots)

Das Benefizkonzert am Mittwoch, 4. September in der Kirche St. Nicolai in Lippstadt war ein voller Erfolg. Die Musiker des Landespolizeiorchesters NRW konnten vor vollem Haus mit ihren Liedern begeistern und über 4000 Euro für das Kinderhospiz im Kreis Soest sowie den Lippstädter Tafeln einspielen. Auch der Sänger, Kriminalhauptkommissar Oliver Schmitt aus dem Polizeipräsidium Aachen (feierte an diesem Tag sein 30-jähriges Dienstjubiläum) und die Kinder der Ida-Spatzen wussten das Publikum zu begeistern.

All das war nur möglich, weil viele an einem Strang gezogen haben. Dem Dank der Polizei gilt neben dem Landespolizeiorchester NRW auch dem Gastgeber der St. Nicolai Gemeinde mit ihrem Pfarrer Herrn Wulff sowie den Helfern der Tafeln mit ihrem Träger der Caritas als auch allen Helfern des Kinderhospizes im Kreis Soest.

Am 28.11.24 findet das nächste Benefizkonzert mit den Musikern der Polizei NRW statt. Um 19:00 Uhr werden sie in der St. Petri Kirche in Soest auftreten und sicherlich für ein vorweihnachtliches Gefühl sorgen.

Hinweis für die Medienvertreter: Die angehängten Bilder dürfen gerne zur Berichterstattung zu dieser Pressmeldung genutzt werden. Vielen Dank auch noch einmal für die Berichterstattung im Vorfeld. Auch das hat zum großen Erfolg dieser Veranstaltung geführt.

