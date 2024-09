Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Mellricht - Bus kommt von der Fahrbahn ab. Zwei Verletzte

Anröchte (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Unfall in der Mittelstraße, in Höhe der Hausnummer 18. Eine 40-jährige Frau aus Lippstadt befuhr mit einem Linienbus die Mittelstraße in Richtung Schützenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit dem Bus plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke und kollidierte mit einem auf dem dahinterliegenden Grundstück abgestellten Pkw und einem Anhänger. In dem Linienbus befanden sich zur Unfallzeit mehrere Insassen, darunter auch Schulkinder. Infolge des Aufpralls wurde eine 14-jährige Schülerin aus Anröchte leicht verletzt. Die Busfahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Bus wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

