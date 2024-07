POL-DO: Kurler Busch: Hund springt Pedelec an, Radfahrerin stürzt: Polizei bittet um Hinweise auf Halterin

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0642 Ein technischer Defekt in einer Sauna ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Ursache für ein Feuer am Freitag (5.7.2024, 22.56 Uhr) in einem Mehrfamilienhaus am Westholz in Scharnhorst. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Alkohol war mit ein Grund für das Verhalten eines 43-jährigen Mannes. Der Dortmunder störte die Löscharbeiten der Feuerwehr. Ein Streifenteam der Polizei ...

