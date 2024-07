Polizei Dortmund

POL-DO: Angetrunkener Mann stört Löscharbeiten der Feuerwehr

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0642

Ein technischer Defekt in einer Sauna ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Ursache für ein Feuer am Freitag (5.7.2024, 22.56 Uhr) in einem Mehrfamilienhaus am Westholz in Scharnhorst. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Alkohol war mit ein Grund für das Verhalten eines 43-jährigen Mannes. Der Dortmunder störte die Löscharbeiten der Feuerwehr. Ein Streifenteam der Polizei forderte ihn auf, den Bereich zu verlassen. Der Mann erhielt einen Platzverweis.

Statt davonzugehen, beleidigte er nun die Polizisten. Zudem weigerte er sich, seine Personalien zu nennen. Um den Mann zweifelsfrei identifizieren zu können, wollten die Polizisten ihn nach einem Ausweisdokument durchsuchen.

Dabei leistete der 43-Jährige Widerstand. Damit die Feuerwehr die Löscharbeiten ungehindert fortsetzen konnte, wurde der Dortmunder ins Polizeigewahrsam gebracht. Dort verletzte er durch Widerstand einen weiteren Mitarbeiter der Polizei.

Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell