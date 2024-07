POL-DO: Viertelfinalspiel Niederlande-Türkei - Mehrere Streitigkeiten in der Dortmunder Innenstadt bei Fan-Abreise

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0633 In der Nacht zu Donnerstag (4. Juli 2024) versuchten zwei Männer in ein Einfamilienhaus im Krinkelweg in Dortmund-Holzen einzubrechen. Die Polizei Dortmund konnte die beiden während einer Fahndung festnehmen. Um 1:46 Uhr bekam der Hausbewohner, ein 31-jähriger Dortmunder, eine Meldung von einer Überwachungskamera auf sein Smartphone. ...

