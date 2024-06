Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: TH 0

Blitzeinschlag in Birke ohne Feuer - 30.06.24 - 14:04 Uhr

Bild-Infos

Download

Lage (ots)

Die Feuerwehr Lage Einheit Hörste wurde am Sonntag Nachmittag unter dem Stichwort Technische Hilfeleistung: Blitzeinschlag in Birke ohne Feuer in die Hörster Straße alarmiert.

Vor Ort konnten die Kräfte eine Birke vorfinden, die auf ca. 2m Höhe entrindet und gesplittert war. Da der Baum aufgrund des Blitzschlages nicht mehr standsicher war, wurde der Rüstwagen aus Lage zur Einsatzstelle dazu gezogen, um mithilfe der Seilwinde den Baum zu fällen. Abschließend wurde der Baum zerkleinert und die Fahrbahn gereinigt. Für die Dauer der Maßnahme, war die Hörster Straße für rund eine Stunde voll gesperrt.

Die Einheiten Hörste und Lage waren mit 13 Einsatzkräften im Einsatz. Der Einsatz war nach rund 90 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell