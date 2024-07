Polizei Dortmund

POL-DO: Einsatz gegen Jugendkriminalität: Polizei stellt Schlagring und Klappmesser sicher

Dortmund (ots)

Bei einem weiteren Einsatz gegen Jugendkriminalität in Lünen-Brambauer, Scharnhorst und Aplerbeck überprüft die Polizei am Donnerstagnachmittag und -abend (4.7.2024) insgesamt 39 Personen. Der Polizei bereits bekannte Jugendliche waren kaum wahrnehmbar. In Scharnhorst traf die Polizei nicht einen bereits bekannten Jugendlichen an. Dennoch gab es Einsätze, bei denen auch insgesamt sechs Platzverweise ausgesprochen wurden. Eine Übersicht:

Lünen-Brambauer: Dort überprüfte die Polizei einen Jugendlichen und ein Kind. Sie führten einen Schlagring und ein Klappmesser mit sich. Die Polizei stellten die Waffen sicher, leitete ein Strafverfahren ein (Verstoß gegen das Waffengesetz) und verständigte die Eltern.

Dortmund-Aplerbeck: Dort überprüfte die Polizei einen jugendlichen Intensivtäter, dessen Delikte im "Haus des Jugendrechts" bearbeitet werden. Die Polizei nahm ihm Drogen, eine Feinwaage und drei Mobiltelefone ab. Eines der Mobiltelefone konnte die Polizei einem Raubüberfall zuordnen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Weitere Einsätze der Polizeiinspektion 3 folgen.

