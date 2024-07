Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch in Dortmund-Holzen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0633

In der Nacht zu Donnerstag (4. Juli 2024) versuchten zwei Männer in ein Einfamilienhaus im Krinkelweg in Dortmund-Holzen einzubrechen. Die Polizei Dortmund konnte die beiden während einer Fahndung festnehmen.

Um 1:46 Uhr bekam der Hausbewohner, ein 31-jähriger Dortmunder, eine Meldung von einer Überwachungskamera auf sein Smartphone. Dort zu sehen waren zwei Männer, die sich auf seinem Grundstück aufhielten. Beim Erblicken der Kamera flüchtete das Duo. Der 31-Jährige rief die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund zwei Männer antreffen, auf die die Beschreibung sowie die Aufnahmen der Videokamera passten. Um die Identitäten zweifelsfrei feststellen zu können, wurden sie zur Polizeiwache Mitte gebracht.

Es handelt sich bei den beiden Tatverdächtigen um einen 26-Jährigen und einen 31-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Besondere Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die beiden Männer erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl.

