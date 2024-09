Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 16-jährige bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht wurde am gestrigen Donnerstag gegen 07:40 Uhr eine 16-jährige Fahrradfahrerin aus Lippstadt leicht verletzt.

Beim Überholen von am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen ist die Lippstädterin etwas mittiger auf der Fahrbahn der Straße "Am Erlbusch" in Lippstadt gefahren. Ein bislang flüchtiger Fahrzeugführer kam der Fahrradfahrerin entgegen und hat auf ihrer Höhe gehupt.

Dadurch hat sich die 16-jährige erschrocken, ist zu Fall gekommen und sich leicht verletzt.

Zu dem Flüchtigen und seinem Fahrzeug gibt es leider keine Beschreibung.

Daher sucht die Polizei nun Zeugen die etwas beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000.

