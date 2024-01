LPI-G: Kollision mit Baum

Altenburg (ots) - Altenburg. In eine Schule in der Geraer Straße drangen unbekannte Täter am vergangenem Mittwoch (03.01.2024) im Zeitraum von 13:00 - 14:00 Uhr gewaltsam ein. Die Täter gelangten über einen Nebeneingang in das Objekt und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Die Unbekannten verließen ohne Beute den Tatort, hinterließen jedoch Sachschaden am Objekt. Die Altenburger Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: 0003125/2024. (PZ) ...

