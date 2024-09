Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Nadine Lütticke ist der neue Bezirksdienst in Bad Sassendorf

Bad Sassendorf (ots)

Polizeihauptkommissarin Nadine Lütticke ist neue Bezirksdienstbeamtin in Bad Sassendorf.

Frau Lütticke ist seit 1995 bei der Polizei NRW und hat nach ihrer Ausbildung in Stuckenbrock die Zwischenstation Köln mitgenommen, bevor sie 1998 nach Soest gekommen ist.

Hier hat Frau Lütticke Dienst in Lippstadt, Werl und Warstein versehen, bevor sie seit Anfang September zum Bezirksdienst nach Bad Sassendorf gewechselt ist.

"Ich freue mich schon auf die Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern, Geschäftsleuten und Touristen hier in meinem Bezirk" so die neue Ansprechpartnerin der Polizei in Bad Sassendorf.

Das Büro vom Bezirksdienst befindet sich im Rathaus der Gemeinde.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Foto darf zur Veröffentlichung im Rahmen dieser Pressemeldung genutzt werden.

