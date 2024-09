Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wickede (Ruhr) (ots)

Am 06.09.2024 erfolgte gegen 23:00 Uhr eine allgemeine Kontrolle des Spielplatzes an der Bonhoefferstraße durch ein Sicherheitsunternehmen. Bei dieser Kontrolle konnten Jugendliche auf dem Spielplatz festgestellt werden, die nach Erblicken des Sicherheitsdienstes die Flucht ergriffen. Unter anderem beabsichtigte ein 17-jähriger Wickeder den Spielplatz mit seinem Motorroller fahrenderweise zu verlassen, ohne dass er hierbei einen Helm trug. Hierbei stellte sich ein 20-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens dem Fahrer des Kleinkraftrades in den Weg und es kam zur Kollision. Beide Beteiligten stürzten und verletzten sich leicht. Hierzu wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei der Inaugenscheinnahme des Motorrollers konnten technische Mängel festgestellt werden. Der 17-Jährige hat sich nun einem Ordnungswidrigkeitsverfahren zu stellen. (cg)

