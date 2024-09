Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auffahrunfall

Werl (ots)

Am 07.09.2024 gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Westönner Bundesstraße in Werl-Westönnen. Eine 65-jährige Werlerin beabsichtigte mit ihrem Nissan, aus Richtung Werl kommend, nach links in die Westönner Schützenstraße abzubiegen und musste hier verkehrsbedingt warten. Ein 27-jähriger Welveraner fuhr ebenfalls in die gleiche Richtung, bemerkte den stehenden Pkw der Werlerin nicht und fuhr auf. Beide Unfallbeteiligte wurden durch Rettungswagen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro. (cg)

