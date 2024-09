Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrollen

Lippstadt (ots)

Am heutigen Montag führte der Verkehrsdienst der Polizei Soest in der Zeit von 6 bis 14 Uhr einen Sondereinsatz in Lippstadt durch. An wechselnden Standorten kontrollierten die Beamten zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Im Fokus des Einsatzes standen insbesondere Alkohol- und Drogenkontrollen. Darüber hinaus wurden auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Ziel der Kontrollen ist nach wie vor die Anzahl der schweren Verkehrsunfälle im Kreis Soest nachhaltig zu senken. Im Ergebnis wurden 56 Verkehrsverstöße geahndet, darunter allein 35 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Erfreulicherweise verliefen die durchgeführten Alkohol- und Drogenkontrollen allesamt negativ. Die Polizei in Soest wird weiterhin mit vollem Engagement derartige Sondereinsätze durchführen, um die Unfallzahlen dauerhaft zu senken.

