POL-MI: Polizei kommt mit Bürgerinnen und Bürgern auf dem Petershäger Wochen-markt ins Gespräch

Stemwede (ots) - (AB) Unbekannte sind in den Netto-Markt in der Straße "Am Thie" in Stemwede-Dielingen eingestiegen. Dazu verschafften sich die Täter mutmaßlich in den vergangenen Tagen zunächst Zutritt zu dem Dach des Marktes. Unter Anwendung von Gewalt stiegen sie von dort aus in die Räumlichkeiten des Discounters ein. So gelangten sie in die Umkleideräume der Mitarbeiter, wo sie einen Schrank aufbrachen. Dass die ...

