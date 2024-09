Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto gerät auf Gegenspur

Petershagen (ots)

Ein Autofahrer verlor in den Abendstunden des Dienstags in der Abfahrt Wietersheim die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Fahrzeuglenker zogen sich Verletzungen zu.

Ein Petershäger befuhr gegen 22:35 Uhr die Bundesstraße 482 in Richtung Porta Westfalica. In Höhe Wietersheim bog er auf die Abfahrt zur "Lange Straße" ein. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 23-Jährige die Kontrolle über seinen Volkswagen und geriet auf die Gegenspur. Hier kollidierte er mit einem Mercedes, an dessen Steuer eine 47-jährige Petershägerin saß. Beide zogen sich Verletzungen zu. Die Frau wurde mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt und stationär aufgenommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 23-Jährigen eine Alkoholisierung fest. Dies wurde durch einen Test betätigt. Auf der Polizeiwache Porta Westfalica wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Anschließend stellten die Einsatzkräfte auch seinen Führerschein sicher. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

