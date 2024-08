POL-NB: 67-jährige Frau aus Greifswald vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Malchin (ots) - Am Mittwoch, den 14.08.2024 gegen 17:55 Uhr kollidierte ein Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades in der Gemeinde Malchin am Kummerower See mit einem Traktor und verletzte sich schwer. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 17-jährige deutsche Kradfahrer südlich von Malchin die Ortsverbindungsstraße aus Scharpzow kommend in Richtung Duckow, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache mit ...

mehr