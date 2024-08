POL-NB: Hoher Sachschaden durch Brand bei Drescharbeiten bei Klein Luckow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Heringsdorf (ots) - Eine 63-jährige Urlauberin aus Rheinland-Pfalz begab sich zum Baden an den Strand von Heringsdorf. Dabei unterschätzte sie offensichtlich die Strömung in dem entsprechenden Bereich und geriet entkräftet in Not. Die Wasserrettung holte die Frau aus dem Wasser und der zwischenzeitlich herbeigerufene Notarzt reanimierte die Frau 45 Minuten lang ohne Erfolg. Angehörige waren vor Ort. Der ...

