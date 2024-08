Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt in Loitz

Greifswald (ots)

Am 12.08.2024, um 14:47 Uhr, beobachteten mehrere Zeugen im Stadtgebiet Loitz, wie eine männliche Person dessen PKW Ford auf einer Parkfläche abparkte. Diese überfuhr dabei mehrfach einen Bordstein und verließ im Anschluss seinen PKW, wobei er einen alkoholisierten Eindruck machte. Aufgrund dieses Umstandes informierte der Hinweisgeber die Polizei. Kurz vor Eintreffen des unmittelbar zum Einsatz gebrachten Funkwagens des Polizeihauptrevieres Demmin setzte sich der Tatverdächtige erneut in seinen PKW. Hier wurde er durch die Beamten angetroffen. Im Rahmen des darauf folgenden Gesprächs räumte er ein, im Vorfeld Alkohol konsumiert zu haben. Auch konnte Alkoholgeruch von Seiten des Tatverdächtigen festgestellt werden. Einem Atemalkoholtest stimmte er jedoch nicht zu. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der PKW des Tatverdächtigen weder ordnungsgemäß zugelassen ist, noch ein gültiger Versicherungsschutz vorliegt. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte ebenfalls nicht vorgewiesen werden. Die durch den Tatverdächtigen am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen, bei welchem an einem ein gefälschtes TÜV-Siegel aufgebracht war, wurden durch die Beamten sichergestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus Demmin realisiert. Den 50-jährigen, ukrainischen Tatverdächtigen erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

