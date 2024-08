Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kradfahrer nach Kollision mit Traktor schwer verletzt

Malchin (ots)

Am Mittwoch, den 14.08.2024 gegen 17:55 Uhr kollidierte ein Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades in der Gemeinde Malchin am Kummerower See mit einem Traktor und verletzte sich schwer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 17-jährige deutsche Kradfahrer südlich von Malchin die Ortsverbindungsstraße aus Scharpzow kommend in Richtung Duckow, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Traktor kollidierte und stürzte. Dabei erlitt der Fahrer des Leichtkraftrades schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Neubrandenburg gebracht. Der ebenfalls 17-jährige deutsche Traktorist blieb unverletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer des Leichtkraftrades nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen ist und das Leichtkraftrad darüber hinaus nicht zugelassen war. Das Leichtkraftrad Suzuki war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Gegen den Kradfahrer wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

