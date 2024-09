Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Spezialeinsatzkommando nimmt Mann aus Stemwede fest

Lübbecke, Stemwede, Warburg (ots)

Im Zusammenhang mit einer mutmaßlich angekündigten Messertat auf dem in dieser Woche stattfindenden Blasheimer Markt konnten Einsatzkräfte eines Spezialansatzkommandos am heutigen Dienstag in Warburg einen 41-jährigen Mann festnehmen. Vorausgegangen waren zweitägige intensive Ermittlungen der Polizei Minden-Lübbecke.

Im Rahmen weiterer Recherchen gegen einen 40-Jährigen (wir berichteten am 02.09.2024) geriet ein polizeibekannter Mann aus Stemwede (41) in den Fokus der Beamten. Dieser steht im Verdacht, in den vergangenen Tagen gegenüber dem Jüngeren eine Messertat auf dem Blasheimer Markt angekündigt zu haben.

Nach intensiven und tiefgreifenden Ermittlungen konnte eine Adresse im Zentrum von Warburg als Anlaufpunkt des Stemweders lokalisiert werden. Aufgrund von Hinweisen bezüglich der Gefährlichkeit des Mannes zogen die Ermittler für die geplante Festnahme neben eigenen Zivilkräften auch ein Spezialeinsatzkommando hinzu. Im Zuge der in den Mittagsstunden vollzogenen Festnahme wurde die hiesige Behörde zudem in enger Zusammenarbeit von Beamtinnen und Beamten der Polizei Höxter unterstützt.

In Folge der Vorführung bei einer Richterin des Amtsgerichtes Höxter wurde ein längerfristiges Gewahrsam bis zum kommenden Montag verkündet. Hierauf folgte eine Verbringung in das Polizeigewahrsam nach Minden.

Aktuell wird gegen den 41-Jährigen wegen illegalem Aufenthalt sowie dem Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz und der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.

