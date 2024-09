Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nachersatz: Zahlreiche neue Polizistinnen und Polizisten im Mindener Kreishaus begrüßt

Bild-Infos

Download

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Am gestrigen Montag (2. September) hat der Landrat des Kreises Minden-Lübbecke, Ali Dogan, insgesamt 37 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Kreishaus begrüßt.

Dazu sagte der Behördenleiter unter anderem: "Anfang September bin ich immer besonders froh, neue Kolleginnen und Kollegen hier im Mühlenkreis begrüßen zu dürfen. Mit Ihrem Auftreten repräsentieren Sie für viele den Staat. Seien Sie bitte stets höflich, bestimmt und dienstleistungsorientiert unseren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Und da Sie nun Teil unserer großen Familie sind, stehen Sie nirgendwo alleine, sondern wir sind stets an Ihrer Seite." Dazu wünschte der Landrat den Neuankömmlingen einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt.

Den Worten seines Vorredners schloss sich der Abteilungsleiter Polizei Mathias Schmidt an. Dazu sagte der Polizeidirektor unter anderem: "Ich hoffe, Sie fühlen sich in unserer Behörde wohl." Auch appellierte Mathias Schmidt an die wichtige Eigensicherung und bat darum, stets gut auf sich und die Kolleginnen und Kollegen aufzupassen.

Während der Großteil der "Neuen" nach Abschluss ihrer Ausbildung im Kreis Minden-Lübbecke in die berufliche Karriere als Polizeikommissarin / Polizeikommissar startet und im Rahmen der Veranstaltung von Landrat Dogan vereidigt wurde, bringen sieben bereits Berufserfahrung aus unterschiedlichen Polizeidienststellen mit in die Behörde.

Die Vielzahl der Beamtinnen und Beamten wird künftig auf den Polizeiwachen in Minden, Bad Oeynhausen, Lübbecke, Espelkamp, Porta Westfalica und Petershagen zum Einsatz kommen. Auch die Direktion Verkehr und die Kriminalpolizei am zentralen Standort in Minden dürfen sich auf Verstärkung freuen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell