Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Einbrüche in Minden beschäftigen Polizei

Minden (ots)

(AB) Wegen zweier Wohnungseinbrüche in der Fasanentraße im Stadtteil Rodenbeck bitten die Ermittler der Polizei Minden-Lübbecke um Zeugenhinweise.

Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter im Zeitraum von Donnerstag, 22. August bis Mittwoch, 28. August über eine Terrassentür unerlaubt Zutritt zu einem Einfamilienhaus und erbeuteten den Erkenntnissen nach ein Fernglas, eine Kamera sowie eine Angelrute. Während der Tatortaufnahme stellten die Einsatzkräfte den Einbruch in das benachbarte Wohnhaus fest. In diesem Fall brachen die Kriminellen eine Kellertür auf, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Der Tatzeitraum konnte hier zwischen Sonntag, 25. bis Donnerstag, 29. August eingegrenzt werden. Ob und welche Gegenstände die Unbekannten mit sich nahmen, ist gegenwärtig unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise von Zeugen, die die Täter möglicherweise bemerkten oder verdächtige Beobachtungen schildern können, werden gebeten unter Telefon (0571) 8866-0 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell