Feuerwehr München

FW-M: Ein Verletzter nach Zimmerbrand (Forstenried)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Donnerstag, 18. Juli 2024, 16.39 Uhr

Kernstraße

Bei einem Zimmerbrand in Forstenried ist ein 60-Jähriger schwer verletzt worden.

In der Leitstelle München gingen über eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Kernstraße mehrere Anrufe ein. Aus den Anrufen ging zwar hervor, dass es wohl im Obergeschoss brenne, aber die einen schilderten von Flammen am Fenster andere, dass der Dachstuhl schon brenne.

Daher schickte die Leitstelle mehrere Einsatzfahrzeuge zum gemeldeten Brand.

Vor Ort zeigte sich eine starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss. Da dem Einsatzleiter mitgeteilt wurde, dass sich der 60-jährige Bewohner noch im Obergeschoss befände, befahl er zeitgleich mehrere Trupps einzusetzen. Ein Trupp ging zur Brandbekämpfung mit einem C-Rohr durch das Haus und ein weiterer mit einer tragbaren Leiter zur Menschenrettung von außen über einen Balkon ins Obergeschoß. Da der Trupp im Gebäude schneller zum Bewohner kam, retteten sie den Mann mit einer Fluchthaube über das Treppenhaus.

Er wurde sofort an das Rettungsdienstpersonal übergeben. Nach einer Untersuchung vor Ort durch ein Notarztteam wurde er mit einer Rauchgasintoxikation in eine Münchner Klinik transportiert.

Der Brand in dem Zimmer konnte zügig gelöscht werden. Allerdings gestaltete sich die weitere Kontrolle, um eine eventuelle Ausbreitung auf das Dach auszuschließen als zeitaufwendig. Mittels einer Drehleiter wurde das Dach und die Fassade von außen kontrolliert. Im Innenraum verschafften sich die Einsatzkräfte über kleinere Öffnungen und einer Wärmebildkamera einen Überblick über die Brandausbreitung. Glücklicherweise konnten keine Anzeichen auf eine Ausbreitung auf das Dach festgestellt werden.

Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung, eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell