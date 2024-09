Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstahl und Unfallflucht: Polizei sucht Täter-Duo mit grauem Pkw

Stemwede (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Discountmarkt im Ortsteil Dielingen sind am Freitagnachmittag zwei Tatverdächtige mit einem grauen Auto geflüchtet. Beim Verlassen des Parkplatzes beschädigten sie einen geparkten Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde eine Kassiererin des Marktes "Am Thie" gegen 15 Uhr nach dem Bezahlvorgang zweier Kunden genau auf diese aufmerksam, als bei deren Verlassen im Ausgangsbereich der Alarm ertönte. Als die Angestellte den Mann und seine Begleiterin ansprach, um diese zu kontrollieren, ergriffen diese kurzerhand die Flucht zum Parkplatz.

Ein Kunde, der den Vorfall aus der Warteschlange im Kassenbereich beobachtete, nahm unvermittelt deren Verfolgung auf. Als der Mann kurze Zeit später in den Netto-Markt zurückkehrte, berichtete er durch den flüchtigen Pkw des Duos leicht am Bein verletzt worden zu sein. Beim Ausparken soll es ferner zu einer Beschädigung an einem geparkten Fahrzeug gekommen sein. Beobachtungen zufolge dürfte ein weiterer Wagen ebenfalls eilig den Parkplatz verlassen haben. Ob dies in Zusammenhang mit dem flüchtigen Pkw steht, ist unklar. Möglicherweise aber folgte der Pkw, um dem Täter-Duo aus ungeklärten Gründen nachzueilen. Bei dem Fahrzeug der Langfinger soll es sich ersten Erkenntnissen nach um einen grauen Wagen mit möglicherweise ausländischem Kennzeichen handeln. Personalien von etwaigen Zeugen sind der Polizei nicht bekannt. Diese hatten sich noch vor Eintreffen der Beamten vom Ort des Geschehens entfernt.

Der vollbärtige, dunkelhaarige Täter soll einen grauen Kapuzenpullover getragen haben. Die unbekannte Frau habe eine auffällige blonde Kurzhaarfrisur mit dunklem Haaransatz gehabt, bei der alle Haare zu einer Seite gekämmt waren, so die Hinweise.

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere wird der mutmaßlich bei der Unfallflucht verletzte Zeuge um Kontaktaufnahme gebeten. Wer weiterhin nähere Angaben zu den beiden Tatverdächtigen oder dem Fluchtauto machen kann, wird ebenso gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon (0571) 8866-0 in Verbindung zu setzen.

