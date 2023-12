LPI-SHL: Alkoholisiert gegen Laterne gefahren

Harras (ots) - Am späten Mittwochabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 42-jährigen Fordfahrer in der Eisfelder Straße in Harras. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,59 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Den Fahrer erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Hugk ...

