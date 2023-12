LPI-SHL: Fußgängerin angefahren

Schmalkalden (ots) - Mittwochabend kam es zwischen 19:50 Uhr und 20:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Asbacher Straße in Schmalkalden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mehrere Zaunfelder und verließ die Unfallstelle ohne die Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Durch den Zusammenstoß fiel die Frontstoßstange des BMW ab und blieb am Unfallort zurück. Am Zaun entstand Sachschaden ...

