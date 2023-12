LPI-SHL: 0,5 Promillegrenze überschritten

Hildburghausen (ots) - Mittwochabend stieß ein 63-jähriger Autofahrer mit einer plötzlich auf die Römhilder Straße gelaufenen 71-jährigen Fußgängerin in Hildburghausen zusammen. Die Frau stürzte durch den Kontakt mit dem Auto und musste verletzt in Klinikum gebracht werden. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse vor, ob am Fahrzeug des 63-Järhigen Sachschäden entstanden sind. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

