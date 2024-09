Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrt unter Drogen endet mit Unfall

Bad Oeynhausen (ots)

Unter dem mutmaßlichen Einfluss von Betäubungsmitteln war ein Lübbecker (22) am Dienstagnachmittag im Stadtteil Wulferdingsen an einem Verkehrsunfall beteiligt.

(AB) Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 55-Jähriger Mann aus Bad Oeynhausen gegen 15.13 Uhr die Besebrucher Straße in Richtung Halsterner Straße. Als dieser beabsichtigte mit seinem Ford nach links in die Straße "Wolfsring" abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia eines 22-Jährigen, der in selber Fahrtrichtung unterwegs war. Dessen Fahrer war zuvor hinter dem Ford unterwegs und wollte ebenfalls an der oben genannten Einmündung nach links abbiegen. Durch die Kollision beider Fahrzeuge verletzte sich der Ford-Fahrer leicht und wurde von einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Bad Oeynhausen gefahren.

Da sich den Beamten während der Unfallaufnahme Hinweise auf einen Drogenkonsum bei dem Mann aus Lübbecke ergaben, wurde er nach einem positiven Vortest auf die Polizeiwache nach Bad Oeynhausen gebracht, wo man ihm eine Blutprobe entnahm. In der nächsten Zeit wird er ohne seinen Führerschein auskommen müssen.

Beide Fahrzeuge mussten aufgrund ihrer Beschädigungen abgeschleppt werden.

