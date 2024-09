Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Nettomarkt beschäftigt die Polizei

Stemwede (ots)

(AB) Unbekannte sind in den Netto-Markt in der Straße "Am Thie" in Stemwede-Dielingen eingestiegen.

Dazu verschafften sich die Täter mutmaßlich in den vergangenen Tagen zunächst Zutritt zu dem Dach des Marktes. Unter Anwendung von Gewalt stiegen sie von dort aus in die Räumlichkeiten des Discounters ein. So gelangten sie in die Umkleideräume der Mitarbeiter, wo sie einen Schrank aufbrachen.

Dass die Einbrecher über das Dach in den Discounter eingedrungen waren, bemerkten die Mitarbeiter erst, als am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr - offenbar durch den Regen - die Deckenplatten im Lagerraum einstürzten. Ob die Kriminellen auch Waren aus dem Geschäft erbeuteten oder andere Gegenstände mit sich nahmen, ist bislang unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann oder verdächtige Handlungen rund um den Discounter beobachtet hat, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 8866-0.

