Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Eichsfeld (ots)

Am 17.08.24 um 11:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen in Leinefelde in der Heiligenstädter Straße. Ein Pkw Audi befuhr die Heiligenstäder Straße stadteinwärts aus Richtung Beuren kommend. Ein Pkw Mazda fuhr in diesem Moment vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes ebenfalls auf die Heiligenstädter Straße und übersah dabei den von links kommenden Pkw Audi. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Sowohl die Fahrerin des Mazda, als auch die beiden Insassen des Audi wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurden medizinisch betreut. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

