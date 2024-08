LPI-NDH: Hopfen und Malz, dann knallt's

Mühlhausen (ots) - Am Samstag, den 17.08.2024 um 10:00 Uhr befand sich ein psychisch, auffälliger Mann am Lindenbühl in der Parkanlage in Mühlhausen. Aus unerklärlichen Gründen nahm der Mann einen Pflasterstein und verfolgte einen unbeteiligten Fahrradfahrer. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung ergriff der Täter die Flucht. Nach einer Verfolgungsjagd durch die Stadt konnte der Täter am Bahnhofsvorplatz durch die ...

