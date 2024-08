Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Steinewerfer in Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, den 17.08.2024 um 10:00 Uhr befand sich ein psychisch, auffälliger Mann am Lindenbühl in der Parkanlage in Mühlhausen. Aus unerklärlichen Gründen nahm der Mann einen Pflasterstein und verfolgte einen unbeteiligten Fahrradfahrer. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung ergriff der Täter die Flucht. Nach einer Verfolgungsjagd durch die Stadt konnte der Täter am Bahnhofsvorplatz durch die Polizeibeamten eingeholt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der Täter war über den gescheiterten Fluchtversuch nicht erfreut und äußerte seinen Unmut in Form von Spucken und dem Werfen eines Steines (5x5cm) in Richtung der Polizeibeamten. Die Polizeibeamten wurden zum Glück nicht getroffen und blieben unverletzt. Der Täter wurde vor Ort mit Stahlhandfesseln fixiert und in Gewahrsam genommen. Die resultierenden Ermittlungsverfahren sowie weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurden vor Ort eingeleitet. Aufgrund der psychischen Erkrankung wurde die Person zum Zwecke der weiteren medizinischen Behandlung in die entsprechende Fachklinik durch das medizinische Fachpersonal verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell