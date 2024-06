Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brand an einer Garage in Kirchhellen

Um 05:32 Uhr bemerkten Passanten eine Rauchentwicklung an einer Garage an der Dinslakener Straße in Bottrop-Kirchhellen und alarmierten umgehend die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass ein Anbau neben einer Garage aus unbekannter Ursache in Brand geraten war. Umgehend wurde ein Löschangriff eingeleitet, um ein Übergreifen auf die Garage und die umstehenden Bäume zu verhindern. Der Löschangriff zeigte schnell Wirkung, das Feuer blieb auf den Anbau beschränkt. Im weiteren Verlauf setzten die eingesetzten Kräfte ein Schaumrohr ein, um tiefliegende Glutnester abzulöschen. Gegen 7 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

Die Dinslakener Straße war während des Einsatzes voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Insgesamt waren ca. 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen an der Einsatzstelle. Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt stand während des Einsatzes für weitere Einsätze im Stadtgebiet in Bereitschaft. (Du)

