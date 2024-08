LPI-NDH: PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Marihuana gem. § 24aII StVG

Nordhausen (ots) - Am Freitag, den 16.08.24 wurde um 22:50 Uhr ein brennender Sperrmüllhaufen in Nordhausen in der Oskar-Cohn-Straße festgestellt. Eine verdächtige Person konnte im Nahbereich kontrolliert werden. Der 15jährige führte zwei Feuerzeuge mit sich und kam aus Richtung des Brandortes. Ermittlungen müssen nun ergeben, ob sich der Verdacht erhärtet. Zeugen, die etwas tatrelevantes in der Oskar-Cohn-Straße 10 beobachten konnten, werden gebeten sich bei der ...

mehr