Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hinterlistiger Überfall

Nordhausen (ots)

Am Freitagabend, den 16.08.24, gegen 21:55 Uhr war ein 34jähriger Mann in Nordhausen auf dem Weg von der Blasiistraße, auf Höhe Humboldt-Gymnasium, in Richtung Blasiikirchplatz. Dazu nutzte er die Eselsgasse. Plötzlich sei er von hinten von 4 Personen angegriffen worden. Sie rissen ihn zu Boden, schlugen und traten auf ihn ein. Der Angegriffene erlitt u. a. eine Kopfplatzwunde. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, mögen sich bitte bei der Polizei in Nordhausen melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell