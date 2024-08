Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: berauschter Mopedfahrer in Lutter

Nordhausen (ots)

Am 16.08.2024 / 14:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld auf einem Radweg in Lutter den 16jährigen Führer eines Mopeds. Dieser gab bauliche Veränderungen am Fahrzeug zur Leistungssteigerung zu. Deshalb verfügte der Fahrer nicht mehr über die dafür erforderliche Führerscheinklasse. Weiterhin gab der junge Mann den Konsum von Cannabis zu, was ein darauffolgender Test bestätigte. Die nun anschließende Durchsuchung der Person führte zum Auffinden einer geringen Menge Betäubungsmittel, die beschlagnahmt wurden. Bei dem Jugendlichen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, das Moped für weitere Ermittlungen sichergestellt. Den Führer des Mopeds erwarten mehrere Anzeigen, u.a. wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel. Aber auch der Fahrzeughalter erhält Post, weil es in seiner Verantwortung steht, dass der Nutzer des Fahrzeuges über die entsprechende Führerscheinklasse verfügt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell