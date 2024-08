Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: brennendes Stoppelfeld Heuthen

Nordhausen (ots)

Am 16.08.2024 wurde durch die PI Eichsfeld ein Strafverfahren wegen dem Herbeiführens einer Brandgefahr eröffnet. Gegen 16:00 Uhr brannten in Heuthen / in der Nähe des Sportplatzes ca. 100m² eines abgeernteten Feldes. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ein wirtschaftlicher Schaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden. Auf einen verantwortungsvollen Umgang mit offenem Feuer wird aufgrund der derzeitigen trockenen Wetterlage an dieser Stelle noch einmal besonders hingewiesen.

