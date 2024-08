Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer flüchtet

Nordhausen (ots)

Am 17.08.2024 / 04:00 Uhr führten Beamte der PI Eichsfeld eine stationäre Verkehrskontrolle in Uder / Straße der Einheit durch. Der 19jährige Führer eines schwarzen Ford Kuga missachtete das Anhaltesignal und entzog sich der Kontrolle. Das Fahrzeug konnte vor dem Ortsausgang eingeholt werden. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn raste der Fahrer aber in Richtung Thalwenden weiter und wurde im Bereich Birkenfelde aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise aus den Augen verloren. Da das Kennzeichen des Fahrzeuges bekannt war, wurden die Fahndungsmaßnahmen an der Halteranschrift fortgesetzt. Dort konnte dann das Fahrzeug festgestellt werden. Der junge Mann gab zu, mit dem Pkw gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurden am Fahrzeug und Fahrer Spuren gesichert, die dessen Fahrereigenschaft bestätigen sollen. Den jungen Mann erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verbotenem Kraftfahrzeugrennen.

