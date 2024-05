Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugführer unter Drogen

Altenburg (ots)

Schmölln: Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land kontrollierten am 01.05.2024 gegen 15:45 Uhr Am Lehmgrund einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 41-jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand und der Scooter nicht versichert war. Zudem wurde eine geringe Menge Crystal bei dem Beschuldigten aufgefunden. Im Rahmen von weiteren Verkehrskontrollen wurden am gleichen Tag in den Abendstunden auch ein 32-jähriger Fahrzeugführer eines BMW in Treben und ein 29-jähriger Fahrer eines Opel in Altenburg positiv auf den Konsum von Drogen getestet. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell