Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mähroboter im Fluss versenkt

Altenburg (ots)

Gößnitz: Der Polizei Altenburger Land nahm am 01.05.2024 eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch in der Wehrstraße auf. Unbekannte Täter hatten sich an diesem Tag in der Zeit von 10:15 bis 17:10 Uhr gewaltsam Zugang zum Sportplatz eines Fußballvereins verschafft und anschließend einen großen hochwertigen Mähroboter vom Rasen in die angrenzende Pleiße geschoben. Dem nicht genug, wurde auch ein Teil eines Zauns angezündet. Der dadurch entstandene Schaden wird durch den Sportverein auf einem fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0112151/2024 in Verbindung zu setzen. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell