Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: angetrunkener Autofahrer Dingelstädt

Nordhausen (ots)

Am 16.08.2024 / 23:10 Uhr hielten Beamte der PI Eichsfeld den 27jährigen Führer eines weißen Pkw VW Passat in der Dingelstädter Bahnhofstraße an. Aufgrund des von ihm ausgehenden Alkoholgeruches wurde ein Test durchgeführt. Dieser ergab 0,8 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Bei Bestätigung des Wertes erwarten den Fahrer eine Geldstrafe und Fahrverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell