Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Übungsabend der Jugendfeuerwehr Arnsberg mit Präsentation des THW

Arnsberg (ots)

Arnsberg - Am gestrigen Montagabend, dem 4. März 2024, erlebte der Zug 1 der Jugendfeuerwehr Arnsberg einen äußerst lehrreichen und informativen Übungsabend, der in Kooperation mit dem Technischen Hilfswerk (THW) Ortsverband Arnsberg stattfand. Der Kirmesplatz wurde zum Schauplatz für eine beeindruckende Vorführung der Technik des THW.

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt, um verschiedene Stationen zu durchlaufen. Hierbei konnten die Jugendlichen die vielfältigen Aufgaben des THW hautnah erleben und mehr über die verschiedenen Fachgruppen erfahren. Die Fachgruppen Bergung, Notversorgung und Notinstandsetzung, Elektroversorgung sowie Wasserschaden/Pumpen boten den Jugendlichen einen spannenden Einblick in die breitgefächerten Tätigkeitsfelder des THW.

Besonders beeindruckend waren die präzisen Vorführungen der einzelnen Fahrzeuge durch die engagierten Mitglieder des THW. Die Jugendfeuerwehrmitglieder hatten die Gelegenheit, die Fahrzeuge aus nächster Nähe zu begutachten und erhielten dabei fachkundige Erläuterungen zu Funktionen und Einsatzzwecken.

Zusätzlich dazu teilten die Kollegen des THW ihre Erfahrungen aus eigenen Einsätzen mit den jungen Feuerwehrleuten, was zu lebendigen und lehrreichen Gesprächen führte. Die Jugendlichen konnten von realen Einsatzszenarien profitieren und erhielten wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Lösungsansätze bei unterschiedlichen Einsatzszenarien.

Die Jugendfeuerwehr Arnsberg möchte an dieser Stelle einen besonderen Dank an den THW Ortsverband Arnsberg aussprechen. Durch das Engagement und die Unterstützung des THW wurde dieser Übungsabend zu einer außerordentlich lehrreichen Veranstaltung, die den Jugendlichen nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Einblicke in die Arbeit des THW ermöglichte.

Solche Kooperationen stärken nicht nur das Verständnis zwischen den verschiedenen Hilfsorganisationen, sondern tragen auch maßgeblich zur Ausbildung und Motivation der jungen Mitglieder bei. Die Jugendfeuerwehr Arnsberg freut sich über solche Möglichkeiten, die das Bewusstsein und die Fähigkeiten der Jugendlichen für den Einsatz im Bereich der Gefahrenabwehr stärken.

