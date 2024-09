PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: E-Bike aus Gartenhütte gestohlen +++ E-Scooter entwendet +++ Von Fahrbahn abgekommen +++ Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw gesucht +++ Zeugensuche nach Unfallfluchten

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Bike aus Gartenhütte gestohlen,

Taunusstein-Wehen, Am Bettelmannsbaum, Dienstag, 24.09.2024, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 25.09.2024, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch sind Diebe in Taunusstein-Wehen an ein hochwertiges E-Bike gelangt. Zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr betraten die Täter im Schutze der Nacht den Garten eines Wohnhauses in der Straße "Am Bettelmannsbaum" und öffneten gewaltsam das dortige Gartenhaus. Aus diesem nahmen sie das rote E-Bike der Marke "Specialized" im Wert von rund 4.000 Euro an sich und flüchteten damit in die Dunkelheit.

Zeuginnen oder Zeugen des Diebstahls oder Personen, die Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

2. E-Scooter von Schulgelände gestohlen, Idstein, Seelbacher Straße, Mittwoch, 25.09.2024, 11:20 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag nahm ein Dieb in Idstein einen E-Scooter an sich. Den schwarzen Roller der Marke "Weroll" hatte dessen Besitzer gegen 11:20 Uhr an dem Fahrradständer einer Idsteiner Schule in der Seelbacher Straße angekettet. Als dieser um 13:00 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem Scooter jede Spur.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Von Fahrbahn abgekommen,

Bundesstraße 275 bei Taunusstein-Neuhof, Mittwoch, 25.09.2024, 13:45 Uhr

(fh)Gestern Mittag ist eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 275 bei Taunusstein-Neuhof von der Straße abgekommen und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Um 13:45 Uhr war die Seniorin aus Taunusstein auf der Bundesstraße von Eschenhahn kommend nach Neuhof unterwegs, als sie plötzlich nach links von der Straße abkam, rund 100 Meter durch den dortigen Graben fuhr und mit einem Verkehrszeichen sowie dem Fundament einer Schutzplanke kollidierte. Die Dame zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ihr Fahrzeug, ein VW T-Cross an dem ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden,

4. Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw gesucht, Walluf, Hauptstraße 48, Dienstag, 24.09.2024, 12:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Dienstagmittag bei einem Unfall in Walluf verletzt wurde. Den aktuellen Erkenntnissen nach, stießen der Radfahrer und ein Pkw gegen 12:00 Uhr in Höhe der Hauptstraße 48 zusammen. Der Radler flog dabei über die Motorhaube und verletzte sich. Am Pkw entstand ein Schaden von knapp 1.000 Euro. Zwischen der Autofahrerin und dem Mann bestand am Unfallort Kontakt. So leistete die Frau beim Verletzten Erste Hilfe. Da jedoch vor Ort kein Personalienaustausch erfolgte, sucht die Polizei nun den Radfahrer. Es soll sich um einen etwa 40 Jahre alten und 1,70 m großen Mann gehandelt haben, welcher eine Brille, einen weißen Helm und schwarze Kleidung trug. Er war auf einem blauen Rennrad unterwegs und müsste am linken Ellenbogen verletzt sein.

Der Betroffene wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 bei der Polizei in Eltville zu melden.

5. Unfallfluchten in Bad Schwalbach und Dickschied, Heidenrod, Dickschied, Wisperstraße, Donnerstag, 19.09.2024 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Donnerstag, 19.09.2024, 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(fh)Am Donnerstag kam es in Bad Schwalbach und Heidenrod-Dickschied zu je einer Unfallflucht, zu denen die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. Vor einem Bad Schwalbacher Supermarkt in der Edmund-Heusinger-Straße wurde zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr eine graue Mercedes B-Klasse angefahren. Der Verursacher flüchtete daraufhin. Auch in der Wisperstraße in Dickschied kam ein Unfallverursacher seinen Pflichten nicht nach. Dort ereignete sich die Unfallflucht zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr. Beschädigt worden war hier ein roter Fiat.

In beiden Fällen nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell