POL-UL: (BC) Uttenweiler - Zwei Zigarettenautomaten zerstört

Zeugen sucht die Polizei nach der Zerstörung von zwei Zigarettenautomaten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Uttenweiler.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Sonntag zerstörten bislang unbekannte Täter zwischen 00.50 Uhr und 01.10 Uhr zwei Zigarettenautomaten in Uttenweiler. Der erste Zigarettenautomat wurde gegen 00.50 Uhr in der Michel-Buck-Straße mit einem grünen Traktor aus dem Fundament gerissen. Dies konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Der Automat wurde dann in der Nähe der Sauggarter Straße abgelegt, mit brachialer Gewalt aufgebrochen und geplündert. Die Diebe entwendeten das gesamte Bargeld und die Zigaretten. In derselben Nacht sprengten unbekannte Täter um etwa 01.10 Uhr einen weiteren Zigarettenautomaten in der Hauptstraße. Obwohl dabei am Automaten erheblicher Schaden entstand, gelang es ihnen nicht, an das Innere zu gelangen. Den Automaten ließen sie zurück und flüchteten unerkannt. Die genaue Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Die Polizei Riedlingen hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07371/9380 zu melden.

