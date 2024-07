Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw-Fahrerin wird schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Völkersweiler L 494 (ots)

Am Donnerstag, 04.07.2024, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der L494 etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Völkersweiler zu einem Verkehrsunfall.

Eine 50-jährige Smart-Fahrerin befuhr die L494 von der B48 kommend in Richtung Völkersweiler. In einer Linkskurve, kam die Fahrerin zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach etwa drei Meter Fahrt über die Grünfläche überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite liegend, mittig der Straße zum Stillstand. Durch Ersthelfer konnte die Frau aus dem PKW gerettet und versorgt werden.

Die Fahrerin wurde schwerverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000.- Euro. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell