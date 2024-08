Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Autofahrer die Vorfahrt genommen

Am Montag wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall bei Schemmerhofen schwer verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 20.00 Uhr befuhr eine 48-Jährige die Landstraße von Aßmannshardt in Richtung Attenweiler. An der Einmündung des Kieswerks kam von rechts ein Klein-LKW. Der 50-Jährige bog nach links in Richtung Aßmannshardt ab und übersah wohl die VW-Fahrerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die 48-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt. Der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst verbrachte beide Personen in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg beide Fahrzeuge. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Während der Unfallaufnahme war die Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt.

