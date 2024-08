Polizeipräsidium Ulm

A7 - Unfall nicht bemerkt

Am Sonntag kam es auf der A7 zu einem Unfall mit einer Sattelzugmaschine.

Gegen 11.45 Uhr befuhr ein Mercedesfahrer die A7 in Fahrtrichtung Ulm. Ein Sattelzugfahrer bremste verkehrsbedingt, in der Baustelleneinfahrt auf Höhe des Anschlusssstelle Giengen, ab. Hinter ihm fuhr der 34-jährige mit seinem Mercedes Vito. Er sah das Bremsen zu spät und fuhr in das Heck des Sattelzugaufliegers. Der Sattelzugfahrer bemerkte den Unfall wohl nicht und fuhr deshalb weiter. Der Verkehrsdienst Heidenheim (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen zu dem bislang noch unbekannten Lkw-Fahrer aufgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden am Mercedes auf 5000 Euro.

