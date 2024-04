POL-KS: Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis): Lkw-Brand auf der BAB 7

Kassel (ots) - Kassel-Waldau: Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Nachmittag des Ostersonntags am Wahlebach in Kassel-Waldau vor zwei elf und zwölf Jahre alten Mädchen entblößt und mutmaßlich sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können. Die Tat nahe der ...

