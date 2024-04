Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist belästigt Mädchen am Wahlebach: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Nachmittag des Ostersonntags am Wahlebach in Kassel-Waldau vor zwei elf und zwölf Jahre alten Mädchen entblößt und mutmaßlich sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können.

Die Tat nahe der Waldemar-Petersen-Straße hatte sich am Sonntag gegen 15:45 Uhr ereignet. Wie die beiden Mädchen aus Kassel den eingesetzten Polizisten schilderten, saßen sie zu dieser Zeit am Fuß-/ Radweg entlang des Wahlebachs auf einer Decke, als plötzlich der unbekannte Mann vor ihnen auftauchte, sich entblößte und mutmaßlich sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Kinder begannen daraufhin zu schreien und ergriffen die Flucht, bis sie auf eine vorbeikommende Joggerin trafen und sie um Hilfe baten. Als der Täter die Zeugin bemerkte, setzte er sich auf sein mitgeführtes Fahrrad und fuhr in Richtung Lohfelden davon. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem 50 bis 60 Jahre alten Mann mit normaler Statur, grauen Haaren, gebräunter Haut und dunkler Kleidung, der mit einem schwarzen Herrenrad flüchtete, verlief leider ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Kriminalpolizei in Kassel geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell